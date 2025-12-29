Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 3 şehit, 9 yaralı

ATEŞ AÇILAN EVDE İNCELEME

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında, bir evden polislere ateş açıldı. Çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu, 9 personel de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmada 6 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıklarken; ekiplerin ateş açılan evdeki çalışmaları sürüyor.