Haberler

Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 3 şehit, 9 yaralı

Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 3 şehit, 9 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ATEŞ AÇILAN EVDE İNCELEMEYalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında, bir evden polislere ateş açıldı.

ATEŞ AÇILAN EVDE İNCELEME

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında, bir evden polislere ateş açıldı. Çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu, 9 personel de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmada 6 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıklarken; ekiplerin ateş açılan evdeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon sonrası düğmeye basıldı! Gözaltılar var
Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı! İşte zirvenin sahibi

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü

Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü