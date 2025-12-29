Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 3 şehit, 9 yaralı
ATEŞ AÇILAN EVDE İNCELEMEYalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında, bir evden polislere ateş açıldı.
ATEŞ AÇILAN EVDE İNCELEME
Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında, bir evden polislere ateş açıldı. Çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu, 9 personel de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmada 6 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıklarken; ekiplerin ateş açılan evdeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel