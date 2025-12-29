Haberler

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada 7 polis memuru yaralandı. Operasyon Elmalık köyü yolundaki bir evde gerçekleştirildi ve Bursa'dan özel harekat polisleri de destek verdi.

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda çıkan çatışma sonucu 7 polis yaralandı.

Bursa'dan özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon, çevrede alınan güvenlik önlemleriyle devam ediyor.

Bu arada hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
Kritik zirvenin ardından kameraların karşısına geçtiler! Trump topu Putin'e attı

Kritik zirveden barış umudu çıktı! Trump topu Putin'e attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Beklenen oldu! Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'un teklifine cevap
Osimhen'in performansı dünya basınında

Tüm dünya dün gece yaptıklarını konuşuyor
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda

Türk siyasetinin önemli isimlerindendi, yoğun bakıma kaldırıldı
İsrailli Bakan Ben-Gvir'e Necef'te taşlı protesto

İsrailli Bakan'a ülkesinde şok! Taşlarla saldırdılar
Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Beklenen oldu! Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'un teklifine cevap
Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi

Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi
Kırmızı elbisesiyle Erciyes'te kayak yapıp, gül dağıttı

Dondurucu soğukta şaşkına çeviren anlar! Gören dönüp bir daha baktı