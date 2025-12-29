Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada 7 polis memuru yaralandı. Operasyon Elmalık köyü yolundaki bir evde gerçekleştirildi ve Bursa'dan özel harekat polisleri de destek verdi.
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyon sürüyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda çıkan çatışma sonucu 7 polis yaralandı.
Bursa'dan özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon, çevrede alınan güvenlik önlemleriyle devam ediyor.
Bu arada hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel