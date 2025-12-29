Yalova'da Deaş'a Yönelik Operasyonda 7 Polis Yaralandı

(YALOVA) - Yalova Emniyet Müdürlüğü'nün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memurunun yaralandığı, olay kapsamında Bursa ilinden Özel Harekat destek ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yalova Emniyet Müdürlüğü'nün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memurunun yaralandığı kaydedildi.

Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekat destek ekiplerinin bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlandığı belirtilen açıklamada, "Yaralanan 7 polis memuru derhal hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir" denildi.