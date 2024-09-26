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Yalova'da DEAŞ Hükümlüleri Jandarma Operasyonu ile Yakalandı

Yalova'da DEAŞ Hükümlüleri Jandarma Operasyonu ile Yakalandı
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Yalova'da DEAŞ'a üye olma suçu nedeniyle hapis cezası bulunan iki hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yalova'da haklarında DEAŞ'a üye olmak suçu nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen çalışma kapsamında alınan istihbarat doğrultusunda firari DEAŞ hükümlüleri S.S. ile A.Y'nin adres bilgilerine ulaşıldı.

Adnan Menderes Mahallesi ve Bağlarbaşı Mahallesi'nde İstihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile TEM ekiplerince düzenlenen operasyonda Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesince DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş S.S. ve A.Y. gözaltına alındı.

Hükümlüler işlemlerin ardından Kocaeli 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: AA / Onur Erdik - Güncel

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