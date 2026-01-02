Haberler

Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 26 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova’da üç polis memurunun şehit olduğu DEAŞ operasyonunun ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(YALOVA) - Yalova'da üç polis memurunun şehit olduğu DEAŞ operasyonunun ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik operasyonda yaşanan çatışmada üç polis memurunun yaşamını yitirmesinin ardından kent genelinde örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, aralarında kadınların da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürülmesi sırasında yapılan ek çalışmalarla 17 kişi daha yakalanarak gözaltı sayısı 42'ye yükseldi.

Cumhuriyet Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından 42 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerden 26'sının tutuklanmasına, 16'sının ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Sena Nur Doğan cinayetinde şok detaylar

3 kadının tartışması kanlı bitti! Sena Nur cinayetinde şok detaylar
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok