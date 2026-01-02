Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 26 Tutuklama

(YALOVA) - Yalova'da üç polis memurunun şehit olduğu DEAŞ operasyonunun ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik operasyonda yaşanan çatışmada üç polis memurunun yaşamını yitirmesinin ardından kent genelinde örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, aralarında kadınların da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürülmesi sırasında yapılan ek çalışmalarla 17 kişi daha yakalanarak gözaltı sayısı 42'ye yükseldi.

Cumhuriyet Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından 42 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerden 26'sının tutuklanmasına, 16'sının ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.