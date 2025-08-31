Yalova'da Otomobiller Kaza Yaptı: Kuruyemiş Dükkanına Girdi

YALOVA'da 2 otomobil çarpışarak cadde üzerindeki kuruyemiş dükkanına girdiği kaza, güvenlik kamerasına yansındı.

Kaza, akşam saatlerinde Şehit Osman Altınkuyu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 55 AHV 549 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 34 BJ 1351 plakalı başka bir otomobille çarpıştı. İki otomobil de çarpışmanın etkisiyle cadde üzerindeki bir kuruyemiş dükkanına girdi. Kazada yaralanan olmazken otomobillerde ve dükkanda hasar oluştu.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Zehra BAYKAL Kamera: YALOVA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
