Yalova'da çalılık alanda erkek cesedi bulundu
Yalova'nın Armutlu ilçesinde, çalılık alanda hareketsiz bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimlik tespiti yapılmadan cesedin hayatını kaybettiğini belirledi.
50. Yıl Mahallesi Keçikaya mevkisindeki çalılık alanda bir kişiyi hareketsiz vaziyette görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için olay yerindeki incelemelerin ardından Armutlu İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Davut Aldanmaz