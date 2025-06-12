Yalova'da 'Bir Takım Okumalar' Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Yalova'da 'Bir Takım Okumalar' Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bir Takım Okumalar' kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Vali Hülya Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirilen programda, 66 öğrenci ödül aldı.

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bir Takım Okumalar" kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda, Vali Hülya Kaya ile Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, dereceye giren öğrencilerle birlikte kahvaltı yaptı.

Ardından proje kapsamında dereceye giren 11 takım ve 66 öğrenciye ödül ve kupalı Vali Kaya ile protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Programda konuşan Vali Kaya, projenin okullarda yarattığı heyecana dikkat çekerek, "Öğrencilerimize bu dönemde kitap okuma zevkini aşılamak en büyük hedefimiz zaten. Okuduğunu anlamak, bunu düşünmek, tartışmak ve algılamalarını sağlamak bizim hayata geçirmek ve başarmak istediğimiz bir modeldi. Bu projeyi hazırlayan öğretmen arkadaşlarımıza ve bu projeye katılan öğrencilerimize çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Kasım–Nisan ayları arasında yürütülen projede, 3. sınıftan 12. sınıfa kadar oluşturulan 6 kişilik takımlar, belirlenen kitapları okuyarak söyleşiler, tiyatrolar ve çeşitli yaratıcı etkinlikler gerçekleştirdi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, farklı sınıf düzeylerinden toplam 11 takım ve bu takımlarda yer alan 66 öğrenci ödüle layık görüldü. Özel gereksinimli öğrencilerin de aktif katılım gösterdiği proje, kapsayıcı eğitim anlayışıyla da takdir topladı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aslan transfer şova devam ediyor! Taraftarın sevgilisi de geri dönüyor

Taraftarın sevgilisi yeniden formayı giyecek
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
2 eski belediye başkanı hakkında deprem soruşturması izni

2 eski belediye başkanı için soruşturma izni verildi
Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! İşte ilk kare
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
İlişki vaadiyle buluştukları 3 çocuğu önce dövüp paralarını aldılar

İlişki vaadiyle buluştukları 3 çocuğu önce dövdüler sonra...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.