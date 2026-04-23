?Yalovalı berberden çocuklara ücretsiz 23 Nisan tıraşı

Yalova'da bir berber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gelen çocukların tıraşını ücretsiz yapıyor.

Fevziçakmak Mahallesi İstanbul Caddesi'nde faaliyet gösteren Mehti Kabak, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ücretsiz tıraş yapacağını duyurmasının ardından işyerine çok sayıda çocuk geldi.

Kabak, gazetecilere, yaklaşık 200 çocuğu tıraş edeceklerini belirterek, "İnşallah bu davranışımız başkalarına da örnek olur. Gördüğünüz gibi şu an yetişemiyoruz. Bayağı yoğun. Aramalar, telefonlar susmuyor. İnşallah herkes bizim gibi duyarlı olur." dedi.

Yeğenini tıraş için salona getiren Serkan Kabak ise "Güzel bir uygulama. Hepimizin bildiği gibi çok üzücü olay oldu. 23 Nisan olması sebebiyle de böyle bir organizasyon yapılması gerçekten çok güzel oldu. Umarım her 23 Nisan'da çocuklarımız güler. Böyle acı olaylar olmaz. Sıra bulmak biraz zor ama bekleyeceğiz artık." ifadelerini kullandı.