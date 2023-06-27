Yalova'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi
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Kurban Bayramı dolayısıyla Yalova'da bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ile il protokolü hazır bulundu. Bayramlaşmanın ardından Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulunuldu.
Yalova'da, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Şaban Temüge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ndeki törende Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ile il protokolü hazır bulundu.
Bayramlaşmanın ardından Vali Erol ve beraberindekiler, Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'ni de ziyaret ede il protokolü, emniyet mensuplarıyla bayramlaşarak sohbet etti.