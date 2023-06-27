Yalova'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Kurban Bayramı dolayısıyla Yalova'da bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ile il protokolü hazır bulundu. Bayramlaşmanın ardından Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulunuldu.