Yalova'da bataklıkta mahsur kalan vatandaş ile büyükbaş hayvanı kurtarıldı
Yalova'nın Paşakent Mahallesi'nde bataklıkta mahsur kalan bir vatandaş ve sahip olduğu büyükbaş hayvan, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Bir kişinin büyükbaş hayvanıyla Paşakent Mahallesi'ndeki bataklık alanda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen 2 arazi aracı, amfibi paletli araç ve 5 AFAD personeli, vatandaş ile büyükbaş hayvanını bulunduğu yerden kurtardı.
Kaynak: AA / Onur Erdik