Yalova'da barakada çıkan yangın söndürüldü
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alana yakın bölgede bulunan barakada çıkan yangın söndürüldü.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alana yakın bölgede bulunan barakada çıkan yangın söndürüldü.
Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi Ergenekon sırtlarında bulunan barakada gece saatlerinde henüz nedeni bilinmeye bir şekilde yangın çıktı.
Belde merkezinden de görülebilen yangına müdahale eden Esenköy Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına aldığı yangını söndürerek soğutma çalışmasını tamamladı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA