İçişleri Bakanlığı, Yalova'da baba ve kızının darp edildiği olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığınca, Yalova'da baba ve kızının darp edildiği olayla ilgili Mülkiye ve Jandarma müfettişleri görevlendirildiği bildirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 14 aylık evladımız ve babasına yönelik bir saldırı gerçekleştirilmişti. Yaşanan hadisenin tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Mülkiye ve Jandarma müfettişi görevlendirdi. Devletimiz, vatandaşının huzuruna kasteden hiçbir girişime müsamaha göstermeyecektir. Özellikle çocuklarımıza yönelen her türlü şiddetin karşısında hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde en güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz. Yaralanan baba ve evladımıza acil şifalar diliyoruz."