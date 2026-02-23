'Çocuk annesinin kucağından düştü, babası kendi burnundaki kanı üzerine akıttı'

YALOVA'da babası Muhammet Baca'nın (34) kucağındayken darbedildiği iddia edilen 14 aylık İkra Baca, taburcu oldu. Gözaltına alınıp savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan Servet Ergin, İkra bebeğin annesinin kucağından merdivenlere düştüğünü söyleyerek, "Muhammet Baca, burnu kanadığı zaman çocuğu kucağına alıp, kanı çocuğun üzerine akıtarak, 'Çocuğumu darbettiler' diye bağırmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde yaklaşık 1 yıl önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesinin, binada oturan Ergin ailesiyle gürültü nedeniyle sürekli tartışma yaşadığı ve 2 aile arasında husumet oluştuğu öne sürüldü. İddiaya göre; 20 Şubat'ta, Muhammet Baca evine dönerken, bina yakınında komşusu Şener Ergin ile karşılaştı. Ergin'in kendisine 'Ne bakıyorsun lan' dediğini iddia eden Muhammet Baca, jandarmaya ihbarda bulundu. Baca, adrese gelen jandarma ekiplerine durumu anlattı. 14 aylık kızı İkra ile eşinin de kapıya gelmesi üzerine Muhammet Baca, kızını kucağına aldığı sırada orada bulunan husumetli komşusu Şener Ergin, sopayla saldırdı. Baca ve kucağındaki kızı İkra, aldıkları darbeyle yaralandı. Jandarma ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Baba ve kızı, olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Muhammet Baca'nın burnunun kırıldığı, 14 aylık bebeğin ise kafasında 3 çatlak ve sağ gözünde yaralanma meydana geldiği saptandı. Yaralılar, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Baca ve kızının hayati riskinin bulunmadığı belirtildi.

AĞABEY SERBEST, KARDEŞİ TUTUKLU

Olayın ardından Şener Ergin ile Servet Ergin, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınıp karakola götürüldü. Muhammet Baca şikayetçi oldu, gözaltına alınan Şener Ergin karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Servet Ergin ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Muhammet Baca'nın aralarındaki husumet nedeniyle Servet Ergin hakkında kapısına mermi bıraktığı iddiasıyla uzaklaştırma kararı çıkardığı da öğrenildi. İddiaları yalanlayan Ergin, tehdit mesajları aldığını öne sürdü. Servet Ergin, o gün eve geciken çocuklarını aramaya çıktığını ve olay sırasında da İkra bebeğin annesinin kucağından merdivenlere düştüğünü söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ben aşağı inerken Muhammet Baca denen kişi arabasıyla karşıdan geliyordu. Ben onu geçtikten sonra, bana geçerken camdan parmak sallayarak küfürler etti. Ben durdum, 'Hayırdır' diye seslendim. 'Sana hayırdır' diye bağırıp, çağırdı. Ben Muhammet Baca'yı iyi kötü bildiğim için, biraz da takıntılı olduğu için, bastım gittim. Ben gittikten sonra çocukları buldum. Eve dönerken baktım yine jandarmayı çağırmış. Orada bir şeyler anlatıyor. Yine bağırıyor, çağırıyor. Muhammet Baca orada bana saldırdı. Kolluk kuvvetleri araya girdi. Muhammet Baca benim kardeşim Şener Ergin'e küfürler ederek saldırmıştır. Saldırırken birbirlerine vurmaya başladılar. Biz araya girdik, jandarma ile ayırdık. Elinde küçük bir çocuk vardı. Sonra çocuk annesi Bilge Baca'nın kollarındayken olay esnasında yere düştü. Yere düşerken Muhammet Baca'nın burnu kanadığında çocuğu kucağına alıp, kanı çocuğun üzerine akıtarak, 'Çocuğumu darbettiler' diye bağırmaya başladı."

'HİÇBİR SUÇ CEZASIZ KALMAYACAK'

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta ise baba ile kızını hastanede ziyaret etti. Olaya ve ziyarete ilişkin Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayın aynı apartmanda ikamet eden iki komşu arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıktan kaydedildiği belirtilerek, "Sosyal medyada münferit ve farklı saiklerle gerçekleşmiş gibi yansıtılan hadise, geçmişe dayalı kişisel anlaşmazlıkların bir sonucu olarak meydana gelmiştir. 20 Şubat 2026 akşam saatlerinde iki komşu arasında başlayan tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüşmüştür. Olay, vuku bulduğu andan itibaren Valiliğimizce titizlikle takip edilmekte olup, gerekli tüm işlemler adli mercilerle koordineli şekilde yürütülmüştür. İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerce hem hastanede hem de Esenköy beldesinde can ve mal güvenliğini teminen gerekli önlemler alınmıştır. Kamuyouna yansıtıldığı gibi herhangi bir can güvenliği tehdidi bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız müsterih olsun; ülkemiz bir hukuk devleti olup hiçbir suç ve suçlu cezasız kalmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, tedavisi tamamlanan İkra Baca, taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı