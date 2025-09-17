Haberler

Yalova'da Ayı, Otomobilden Kaçtı

Yalova'da Ayı, Otomobilden Kaçtı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Kocadere köyünde bir vatandaşın otomobiliyle seyrederken karşısına çıkan ayı, sürücünün cep telefonuyla kaydettiği anlarda otomobilden kaçmaya çalıştı.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde köy yoluna inen ayı, otomobilden koşarak kaçarken; sürücü o anları cep telefonu ile kaydetti.

Kocadere köyünde akşam saatlerinde otomobiliyle seyir halinde olan bir vatandaş, karşısına ayı çıkınca cep telefonuyla görüntüledi. Otomobilden koşarak kaçan ayı, çalılık alana giremeyince yol boyunca koşarak gözden kayboldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

