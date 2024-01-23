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Yalova'da Asayiş Uygulamalarında 6 Tabanca Ele Geçirildi

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Yalova'da polisin asayiş uygulamaları ve devriye görevlerinde 2'si kurusıkı, 4'ü ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı ve şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yalova'da polisin asayiş uygulamaları ve devriye görevlerinde 2'si kurusıkı, 4'ü ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polisler ile Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sabit uygulama ve devriye görevleri sırasında 6 zanlı gözaltına alındı.

Ekipler, şüphe üzerine durdukları araçlar ile zanlılar üzerlerinde yaptığı aramalarda 2'si kurusıkı, 4'ü ruhsatsız 6 tabanca ile 39 fişeğe el koydu.

Şüpheliler hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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