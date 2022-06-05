Yalova'da arızalanan araçtan inerek kaçan düzensiz göçmenlerden 15'i yakalandı - Haberler

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Yalova'da arızalanan araçtan inerek kaçan düzensiz göçmenlerden 15'i yakalandı

AA - Güven Kaya - Güncel
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Yalova'da arızalanan araçtan inerek kaçan düzensiz göçmenlerden 15'i yakalandı

Yalova'da bindikleri kamyonun arızalanması nedeniyle kaçan düzensiz göçmenlerden 15'i daha yakalandı.

Yalova'da bindikleri kamyonun arızalanması nedeniyle kaçan düzensiz göçmenlerden 15'i daha yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul- İzmir Otoyolu'nda Altınova ilçesi Tavşanlı beldesi mevkisinde, bindikleri kamyonetin arızalanmasıyla ormanlık alana kaçan düzensiz göçmenleri bulmak için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sürüyor.

Bu kapsamda daha önce 10 yabancı uyrukluyu yakalayan ekipler, yoğun çabalar sonucunda 15'ine daha ulaştı.

Polis ve zabıta ekiplerinin de katılımıyla ormanlık alanda diğer kişilere yönelik aramalar sürüyor.

Bindikleri kamyonun dün arızalanmasıyla kasayı kaplayan brandayı keserek ormanlık alana kaçan 30 düzensiz göçmeni bulmak için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlatmıştı.

AA / Güven Kaya - Güncel

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