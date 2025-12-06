Yalova'da dairede çıkan yangında anne ile özel gereksinimli çocuğu dumandan etkilendi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında anne ve özel gereksinimli çocuğu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Taşliman Mahallesi Kale Sokak'taki bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, dairede yaşayan anne ve özel gereksinimli çocuğunu güvenli şekilde dışarıya çıkardı.

Dumandan etkilenen anne ve çocuğu, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.