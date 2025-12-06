Haberler

Yalova'da dairede çıkan yangında anne ile özel gereksinimli çocuğu dumandan etkilendi

Güncelleme:
Çınarcık ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında anne ve özel gereksinimli çocuğu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında anne ve özel gereksinimli çocuğu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Taşliman Mahallesi Kale Sokak'taki bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, dairede yaşayan anne ve özel gereksinimli çocuğunu güvenli şekilde dışarıya çıkardı.

Dumandan etkilenen anne ve çocuğu, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel
