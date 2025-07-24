Yalova'da 60 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Yalova'da 60 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
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Yalova'nın Armutlu ilçesinde, İstanbul'da yaşayan F.Ö, babası Satılmış Özkoçer'i iki gün boyunca ulaşamayınca evine giderek buldu. Özkoçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Daha önce hırsızlık mağduru olduğu ve sağlık sorunları olduğu öğrenildi. Cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde yakınlarının ulaşamadığı 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

İstanbul'da yaşayan F.Ö, Armutlu Karşıyaka Mahallesi Sağlık 1. Sokakta bulunan binanın beşinci katında ikamet eden babası Satılmış Özkoçer'e (60) iki gün boyunca ulaşamayınca ilçeye geldi.

Çağırdığı çilingir marifetiyle komşularla birlikte eve giren F.Ö, yerde hareketsiz şekilde duran babasını buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine eve giden sağlık ekipleri, Özkoçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Daha önce 3 defa evinden hırsızlık yapıldığı için şikayetçi olan Özkoçer'in, iltihaplı romatizma ve beyin tümörü hastası olduğu ve 1 Ağustos'ta İstanbul'da hastaneye giderek rutin kontrolden geçeceği anlaşıldı.

Eşiyle ayrılık aşamasında olan Özkoçer'in cenazesi kesin ölüm nedeni için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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