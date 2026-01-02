Haberler

3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama

Güncelleme:
Yalova'da 3 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Yalova'da 3 polisin şehit olduğu çatışmanın ardından kent genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

3 POLİSİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi.

26 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından kent genelinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 42 şüpheli, gözaltına alındı. Aralarında evden sağ olarak kurtarılan 5 kadının da olduğu şüpheliler, dün emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
