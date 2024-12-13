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Yalova'da 20 Polis Memuruna Gemi Adamı Sertifikası

Yalova'da 20 Polis Memuruna Gemi Adamı Sertifikası
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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Yalova'da düzenlenen '9. Dönem Gemi Adamı Branş Temel Eğitimi Kursu'nu tamamlayan 20 polis memuru, sertifikalarını aldı. Vali Hülya Kaya, Yalova'nın eğitimdeki yeterliliğini vurgulayarak daha fazla eğitim programı düzenleyeceklerini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce Yalova'da düzenlenen "9. Dönem Gemi Adamı Branş Temel Eğitimi Kursu"nu başarıyla tamamlayan 20 polis memuru, sertifikalarını törenle aldı.

Yalova Valisi Hülya Kaya, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğündeki programda, Türkiye'de gemi adamı branş eğitimlerinin gerçekleştirildiği 3 ilden biri olan Yalova'nın bu kurs için gerekli yeterlilikte donanım ve personele sahip olduğunu söyledi.

Bundan sonra da bu tür eğitimlere ev sahipliği yapacaklarını belirten Kaya, "Hem en üst teknolojiye sahip donanımlar hem de personelimiz gayretiyle son dönemlerde çok güzel çalışmalar yaptık. Hatta bir batıkta çok kıymetli eserleri bulmuştuk. Bundan sonraki süreçte de eğitimlerle bunu taçlandıracağız." dedi.

İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ise başta terörle mücadele olmak üzere birçok suçla fedakarca mücadele eden Emniyet Genel Müdürlüğünün aynı hassasiyetle Mavi Vatan'da Deniz Liman Şube Müdürlükleri üzerinden çalışmalar yürüttüğüne dikkati çekti.

Teşkilatın kalifiye personel ihtiyacının giderilmesi ve Mavi Vatan'da daha aktif bir görev alınabilmesi amacıyla kursiyerlere eğitimler verildiğini dile getiren Bitirik, "Eğitime hak kazanan 20 polis arkadaşımıza 45 günlük teorik ve uygulamalı eğitimimiz sona ermiştir. Kurs boyunca temel denizcilik, deniz mevzuatı, deniz emniyeti ve güvenlik eğitimi, harita bilgisi, denizde haberleşme gibi teorik eğitimlerin yanı sıra yüzme, boğulan kişiye müdahale, makine, elektrik uygulamaları ile gemi sevk ve idaresi gibi birçok alanda eğitim verilmiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Kaya, İl Emniyet Müdürü Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın tarafından kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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