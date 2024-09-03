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Yalova'da 175 Şişe Gümrük Kaçağı ve Sahte Bandrollü İçki Ele Geçirildi

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Yalova'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı ve sahte bandrollü farklı markalarda 175 şişe içerisinde 130 litre içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Yalova'da polis ekiplerince durdurulan otomobilde 175 şişe gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı ve sahte bandrollü farklı markalarda 175 şişe içerisinde 130 litre içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A. ve B.A. hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık Güvenlik yalova Güncel Polis Suç

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