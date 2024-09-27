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Yalova'da 1.5 Milyon Dolu Makaron Ele Ge geçirildi

Yalova'da 1.5 Milyon Dolu Makaron Ele Ge geçirildi
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Yalova'da düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 milyon 500 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü K.K. gözaltına alındı.

Yalova'da düzenlenen operasyonda 1 milyon 500 bin dolu makaron??????? ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat sonucu bir panelvanda arama gerçekleştirdi.

Aramada, 1 milyon 500 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü K.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Onur Erdik - Güncel

Kaçakçılık Politika 3-sayfa Makaron Güncel yalova Hukuk Suç

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