Yalova'da 1.5 Milyon Dolu Makaron Ele Ge geçirildi
Yalova'da düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 milyon 500 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü K.K. gözaltına alındı.
Yalova'da düzenlenen operasyonda 1 milyon 500 bin dolu makaron??????? ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat sonucu bir panelvanda arama gerçekleştirdi.
Aramada, 1 milyon 500 bin adet dolu makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili araç sürücüsü K.K. gözaltına alındı.