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Yalova Çınarcık'ta parmağı şişen kişinin yüzüğünü itfaiye elektrikli aletle kesti

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Yalova Çınarcık'ta parmağı şişen kişinin yüzüğünü itfaiye elektrikli aletle kesti
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde parmağı şişen ve yüzüğünü çıkaramayan kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Eve gelen Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yüzüğü elektrikli kesme aletiyle keserek çıkardı; rahatlayan kişi ekiplere teşekkür etti.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde parmağı şişen ve yüzüğünü çıkaramayan kişinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Parmağındaki yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan İsmail Necati Bilgiç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine Bilgiç'in evine gelen Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yüzüğü elektrikli kesme aletiyle dikkatlice keserek çıkardı.

Yüzüğün çıkarılmasıyla rahatlayan Bilgiç, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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