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Yalova Çınarcık'ta aspiratörde çıkan mutfak yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Yalova Çınarcık'ta aspiratörde çıkan mutfak yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Harmanlar Mahallesi'ndeki apartman dairesinin mutfağında bulunan aspiratör, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü; evde hasar oluştu.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir evin mutfağındaki aspiratörde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki apartman dairesinin mutfağında bulunan aspiratör, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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