Haberler

Karabük'te yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Yenice ilçesinde 63 yaşındaki H.T., evinde hareketsiz bulunarak hayatını kaybetti. Sağlık ve jandarma ekipleri ihbar üzerine olay yerine sevk edildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde yalnız yaşayan 63 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Karahasanlar köyünde yaşayan H.T. evinde hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlenen H.T'nin cenazesi, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gününü bile söyledi! Sadettin Saran'dan transfer müjdesi

Gününü bile açıkça söyledi! Fenerbahçe transferi bitiriyor
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

Görevden alınıp tutuklandı! Eski liderin idamı istendi
Gününü bile söyledi! Sadettin Saran'dan transfer müjdesi

Gününü bile açıkça söyledi! Fenerbahçe transferi bitiriyor
Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi

Gazeteci Zafer Şahin ünlü isimlere ateş püskürdü! Keşke...
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı