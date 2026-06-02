Evinin oturma odasına yuva yapan güvercinlere sahip çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan Onur Bilici, oturma odasına yuva yapan güvercin ailesine sahip çıktı. Onları rahatsız etmemek için odayı kullanmayan Bilici, güvercinlerin kendisine arkadaş olduğunu söyledi.

İnegöl'de yalnız yaşayan Onur Bilici, yaklaşık 1,5 ay önce oturma odasına açılan balkon kapısından içeri giren güvercinin koltuğunun altına yuva yaptığını fark etti. Bilici, 2 yumurtanın olduğu yuvayı bozmaya kıyamadı. Güvercinlere sahip çıkan Onur Bilici, odayı onlara tahsis etti. Bir süre sonra yumurtalardan birinden bir yavru çıktı.

Güvercin ailesini ürkütmemek için oturma odasına mümkün olduğunca girmediğini belirten Bilici, onların rahatça giriş çıkış yapabilmesi için balkona açılan kapıyı da sürekli açık tuttuğunu söyledi. Bilici, "Yuva yıkanın yuvası yıkılır derler. Sonuçta onlar da Allah'ın yarattığı canlılar. Burayı kendilerine yuva seçmişler. Ben de onlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

'BENİM MİSAFİRİM OLDULAR'

Güvercinlerin evdeki varlığını ilk defa seslerini duyarak fark ettiğini belirten Onur Bilici, "Bir gün işten geldim kahvaltı yapacaktım. Kahvaltı yaptıktan sonra koltuğun altından sesler geldiğini duydum. Koltuğun altına eğilirken 2 kuşu fark ettim. Yuva yaptıklarını gördüm ve duygulandım. Rahatsız etmek istemedim onları. Ben de yalnız yaşıyorum zaten, onları görünce mutlu oldum ve benim misafirim oldular. Güvercinleri ve yavruları rahatsız etmemek için odaya girmemeye başladım. Temizlik bile yapmadım. Sadece pirinç ve bulgur vermek için odaya giriyordum" diye konuştu.

'YUVA YIKANIN YUVASI BOZULUR'

Yavru güvercinin 2 gün önce dünyaya geldiğini söyleyen Bilici, "Anne ve baba güvercin genelde akşam saatlerinde yuvaya geliyor. 5-10 dakika durup, yavruyu besleyip gidiyorlar. Aslında, odayı kullanmam gerektiği zamanlarda da beni görüyor ve rahatsız olmuyorlardı. Yuva yıkanın yuvası bozulur. Ben de o yüzden güvercinleri rahatsız etmek istemedim. Yavrunun güzel bir şekilde büyüyerek, günü gelince uçmasını bekleyeceğim. Yalnız yaşadığım için güvercinler bana dost ve arkadaş oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
