Yalıhüyük'te uyuşturucuyla mücadele konferansı verildi - Haberler

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Yalıhüyük'te uyuşturucuyla mücadele konferansı verildi

AA - Fatih Atalay - Güncel
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Yalıhüyük'te uyuşturucuyla mücadele konferansı verildi

Yalıhüyük'te uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele konferansı yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Yalıhüyük'te uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele konferansı yapıldı.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü polislerinden Bilgen Önen ve Yetkin Can, Yalıhüyük Şehir Konağı Aile Eğitim ve Sanat Merkezinde uyuşturucu maddelerin sınıflandırılması nitelikleri ve zararları konusunda bilgi verdi.

Uyuşturucunun zararları ve korunma yöntemlerini içeren kısa film gösterimi ve istatistiklerle uyuşturucuyla mücadele anlatıldı.

Programa Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Veli Gür, İlçe Emniyet Amiri Hacı Ahmet Kurşun ve vatandaşlar katıldı.

AA / Fatih Atalay - Güncel

Seydişehir, Uyuşturucu, Yalıhüyük, Hisarcık, Güncel, Haberler

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