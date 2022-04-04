Yalıhüyük'te kukla tiyatro gösterisi yapıldı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile Masal Sahnem Kukla Tiyatrosu oyuncuları "Penceredeki Kuş ve Karagöz'ün Dedektifliği" isimli kukla oyunuyla ilkokul öğrencilerine müzikal oyun sahnelendi.

Öğrencilerin tiyatro sevincine ortak olan Kaymakam İbrahim Yazıcı, Konya Şehir Tiyatrolarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Hasan Koçer de "Sosyal etkinliklerimiz her zaman devam edecek. Öğrencilerimize, gençlerimize ve yetişkinlerimize yönelik sosyal içerikli çalışmalar ve aktiviteler yapıyoruz." dedi.