Yalıhüyük'te hasta ziyareti ve market denetimi - Haberler

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Yalıhüyük'te hasta ziyareti ve market denetimi

AA - Fatih Atalay - Güncel
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Yalıhüyük'te hasta ziyareti ve market denetimi

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer ve Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, hasta ziyaretinde bulundu.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer ve Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, hasta ziyaretinde bulundu.

Yalıhüyük'e bağlı Arasöğüt Mahallesi'ne gelen Koçer ile Tutal, mahalle muhtarı Şinasi Acar ile Hasan Efe'yi ziyaret etti.

Koçer, ilçede hasta ziyaretine devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan Yalıhüyük Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçedeki marketleri denetledi.

Ekipler, tüketicinin ürünlere ulaşabilmesi ve fiyatları konusunda sorunla karşılaşmaması için denetim yaparak, işletmeleri uyardı.

AA / Fatih Atalay - Güncel

Mehmet Tutal, Hasan Koçer, Hasan Efe, Yalıhüyük, Güncel, Haberler

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