Yalıhüyük Kaymakamı Çelik, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıtırken, her gün kadınların değerli olduğunu vurguladı ve desteklerine devam edeceklerini açıkladı.

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Sefa Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, hükümet konağında ve kamu kurumlarında çalışan kadınlara karanfil takdim etti.

Çelik, kadınların her gün değerli olduğunu vurgulayarak, kadınlara destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kadınların üretimden yönetime, hayatın her alanında aktif olmasının önemine işaret eden Çelik, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA / Fatih Atalay
