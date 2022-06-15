Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulunda mezuniyet töreni düzenlendi Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulunda mezuniyet töreni düzenlendi. Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulunda mezuniyet töreni düzenlendi. Öğrencilere diplomalarını İlçe Kaymakamı İbrahim Yazıcı, Belediye Başkanı Hasan Koçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kandırmaz, İlçe Jandarma Komutanı Servet Urhan, İlçe Müftüsü Ahmet Kararakaya ve diğer protokol üyeleri verdi. Öğrenciler, kep atarak mezuniyetlerini kutladılar. Programda öğretmenlerden oluşan müzik gurubu konser verdi. Öğrenciler gösteri ve oyunlar sergiledi. AA / Fatih Atalay - Güncel Hasan Koçer Yalıhüyük Hisarcık Güncel Haberler

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