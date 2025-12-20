Ressam Yalçın Gökçebağ'ın karma resim sergisi başkentte sanatseverlerle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam Yalçın Gökçebağ'ın karma resim sergisi, Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

Armoni Sanat Galerisi'ndeki sergide, sanatçının doğa, plaj ve mevsim temalarından oluşan 13 eseri yer alıyor.

Serginin açılışında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Gökçebağ, "Bu sergi benim Ankara'da galiba 48'inci sergim. 65 yıllık sanat hayatım var. Resim yapıyorum. Onun için de bu sayı çok görülmemeli. Sergiler bir sanatçının doktora tezi gibidir." dedi.

Serginin bu yıl yaptığı eserlerden oluştuğunu belirten Gökçebağ, "Fazla resim çıkaramıyorum. Ama titiz bir çalışma olduğu için de çok resim çıkmıyor. Burada bütün konularımdan 13 resim var." ifadesini kullandı.

Gökçebağ, eserlerde ayçiçekleri, plajlar, Karadeniz çay bahçeleri, hasat sahneleri ve tepeden bakış kompozisyonlarının yer aldığını, bu temaların kendi resim dilinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Yaş itibarıyla yeni konulara yönelmenin zor olduğunu belirten Gökçebağ, "Bir resimde, bir sanat eserinde bulunan en önemli iki unsur vardır. Bir orijinal olması resmin, bir de bütünlük kavramını kapsaması lazımdır ve ben de resimlerde bunlara dikkat ettiğim için hepsi kendi içinde yenidir." değerlendirmesinde bulundu.

Eserlerin Türkiye'nin farklı bölgelerinden izler taşıdığını dile getiren Gökçebağ, çalışmalarının her birinin kendi içinde yeni bir bütünlük sunduğunu ifade etti.

"Ödülü gençlerle beraber almış gibi görüyorum"

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmesini de değerlendiren Gökçebağ, "Benim için çok gurur verici. Bu ödülü sadece kendi kendime değil de Türk resminde gençlerle beraber almış gibi görüyorum. Bir temsilcisi gibiyim. Türk sanatına bunu armağan ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'de resim sanatına ilginin arttığını belirten Yalçın Gökçebağ, bu ilginin sürdürülebilmesi için sanatçıların daha anlaşılır bir görsel dil kurmasının önemine dikkati çekti.

Gökçebağ, Anadolu'dan beslenen temaların izleyiciyle güçlü bir bağ kurduğunu vurgulayarak, genç ressamlara güvendiğini ve gelecek adına umutlu olduğunu söyledi.