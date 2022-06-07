Yakup yaşamını yitirdikten sonra çöp konteyneri kaldırıldı (2) - Haberler

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Yakup yaşamını yitirdikten sonra çöp konteyneri kaldırıldı (2)

Demirören Haber Ajansı - Ergün Ayaz - Güncel
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Yakup yaşamını yitirdikten sonra çöp konteyneri kaldırıldı (2)

ANNESİ OĞLU İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜİzmit'te çöp konteyneri ile merdivan arasında sıkışarak hayatını kaybeden Yakup Sevgili için Reyhan Camisi'nde kılınan cenaze namazına aile, yakınları ve mahalleli katıldı.

ANNESİ OĞLU İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

İzmit'te çöp konteyneri ile merdivan arasında sıkışarak hayatını kaybeden Yakup Sevgili için Reyhan Camisi'nde kılınan cenaze namazına aile, yakınları ve mahalleli katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yakup'un cenazesi Bağçeşme Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze namazından önce Yakup'un öldüğü çöp konteynerinin bulunduğu yere oturan anne Müjde Sevgili uzun süre gözyaşı döktü. Acılı anneyi yakınları teselli etmeye çalıştı. Gözyaşlarıyla, sorumluların cezalandırılmasını isteyen anne Müjde Sevgili, "3 yaşında çocuğum çöp konteynerinin çengelini takmadılar diye öldü. Çocuğum yuvarlandı kurtaramadık, altında kaldı. Hastaneye götürdük, öldü benim çocuğum. Bu olayda ihmal varsa cezalarını çeksinler. Şikayetçiyim, eğer ihmal varsa sonuna kadar şikayetçiyim. Ben yandım başkalarının da içi yanmasın" dedi.

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/KOCAELI,


Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Güncel

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