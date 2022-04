DÜZKÖY, TRABZON (İHA) - Yaklaşık 500 kişinin yaşadığı mahalle santim santim kayıyor

Trabzon'un Düzköy ilçesinin Çayırbağı mahallesinin Gülcana mevkiinde heyelan tehdidi nedeniyle 6 ev boşaltılırken, yaklaşık 150 hane tehdit altında

TRABZON Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Çayırbağı mahallesinin Gülcana mevkiinde karların erimesinin ardından yörede yoğun toprak kaymaları ve heyelanlar artarken, heyelan tehlikesine karşı 6 ev boşaltıldı. Yöre halkı bölgede sürekli kaymalar olduğundan 150 evin tehlike altında olduğunu ifade ediyor.

Yaklaşık 150 hane ve 500 nüfusun bulunduğu mahallede özellikle Mart ayında yoğun kar yağışı ve sonrasında karların erimesi ile kaymalar başlarken, mahalledeki yolun büyük kısmında çökmeler meydana geldi. Bazı evlerde de yer yer çatlaklar olması tehlikenin boyutunu gözler önüne sererken, Kaymakamlık tarafından alınan kararla kayan sahada bulunan cami tehlike arz ettiği için cuma namazı, teravih namazı ve vakit namazları kılınamıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çayırbağı-Gülcana Mahallesi muhtar vekili Muhammet Uzunali, yaşanan heyelanın ardından bazı evlerin boşaltıldığını belirterek "Yolumuz 1974 yılında yapıldı. 10 yıl önce burada afet oldu. Gelip baktılar ancak hiçbir şey yapılmadı. Şimdi 5-6 ev boşaltıldı camimizde teravih, cuma namazı ne de vakit namazı kılınabiliyor. Heyelan tehlikesi nedeniyle yöreden çok göç oldu, kalanların yüzde 50'si buradan ayrıldı" dedi

Yöre sakinlerinden Yaşar Aydın ise can korkusu yaşadıklarını ifade ederek, "Burası kayıyor, korku içinde yaşıyoruz, devletten yardım bekliyoruz. Yer altından geçen sular buraları kopardı. 1990 yılında da burada bir heyelan olmuştu şimdi de buralar komple patladı. Evden kaçtık, mesire alanında yaşıyoruz. Can korkusu yaşıyoruz" derken, Fatih İsak ise "Burası heyelanlı bölgeydi, Mart ayında yağan yoğun kar nedeniyle tamamen kaydı. Şu sıralar yine kaymalar oluyor. Dolayısıyla kaymanın etkisiyle buradaki binalar tehdit altında olduğundan insanlar can korkusu yaşıyor. Buraya acilen müdahale edilerek sondajları yapılarak suyu alttan alınıp heyelanı durdurmaları gerekir. Kar yağdığında oturulamaz diye 6 hane boşaltıldı. Boşaltılan evlerdeki insanlar yaylaya, mesire alanlarına çıktı. Burada 150 hane, yaklaşık 500 nüfus var. Burası kayarsa aşağı kısımda Alazlı Mahallesi var dolayısıyla o mahalleye doğru kaymalar olacak. Her an kaymalar olduğundan Düzköy Kaymakamlığı kararıyla camide ibadet yapılamıyor" ifadelerini kullandı.