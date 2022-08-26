YAKIT GEMİSİNDEKİ YANGIN MÜRETTEBAT TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ Güncel Haberler Antalya'da Konyaaltı Sahili ile Beldibi açıklarında bulunan yakıt gemisinin bacasından kaynaklı çıkan yangın mürettebat tarafından büyümeden söndürüldü. Antalya'da Konyaaltı Sahili ile Beldibi açıklarında bulunan yakıt gemisinin bacasından kaynaklı çıkan yangın mürettebat tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın, saat 12.00 sıralarında Kemer yolu Küçük Çaltıcak karşısında bulunan Sıçan Adası yakınlarında meydana geldi. İçerisinde 20 Türk vatandaşı mürettebatın bulunduğu Türk bayraklı 'Kuzey Ekim' isimli yakıt gemisinin bacasında yangın çıktığını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Gemi içindeki mürettebat, ekipler gemiye ulaşana kadar bacadan çıktığı iddia edilen yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Konyaaltı Sahili Beldibi Antalya Güncel Haberler

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