Yakın Doğu Üniversitesi, Dünyada İlk 10 Hedefliyor

Yakın Doğu Üniversitesi'nin hedefi dünyada ilk 10'a girmek

Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi sona erdi

İSTANBUL - İSTANBUL (İHA)-Yakın Doğu Üniversitesi'nin, Times Higher Education'ın '2025 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması'nda 43'üncü sırada yer almasını değerlendiren Rektör Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, hedeflerinin dünyada ilk 10 içerisine girmek olduğunu belirtti.

Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın açıkladığı '2025 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması'nda Yakın Doğu Üniversitesi 43'üncü sırada yer aldı. Üniversite, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları özelinde ise 5 ana kategorinin dördünde dünyanın en etkili ilk 50 üniversitesi arasına girdi. İstanbul Kongre Merkezi'nde 16-19 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 'Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi'ne katılan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, elde ettikleri başarıyı değerlendirdi.

"Başarıyı sürdürülebilir kılma adına buradayız"

"Türk yükseköğretimini temsilen dünya ölçeğinde yakaladığımız bu başarının, hem üniversitemiz hem de ülkemiz adına çok önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, "O yüzden de çok mutluyuz. Bu başarıyı sürdürülebilir kılarak, sıralamada daha yukarılara çıkabilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Disiplinli ve sistemli bir çalışmanın neticesinde bu başarıyı elde ettik. Mütevelli heyeti başkanından öğrencisine kadar bir ekip ruhuyla hareket ettik. Dolayısıyla bu başarının mimarları aslında Yakın Doğu Ailesi diye tanımlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Rekabet artmasına rağmen bu başarıyı elde ettik"

'Kaliteli Eğitim', 'Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar', 'Hedefler İçin Ortaklıklar', 'Sağlık ve Refah' ve kategorilerinde ilk 50 içerisinde yer aldıklarını hatırlatan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Sadece ana sıralamada değil pek çok alt başlıkta da dünyada ilk 50 üniversite içerisindeyiz. Türkiye'de de 3 kategoride 1'inci sıradayız. İki tanesinde de ilk 5'in içerisindeyiz. Dolayısıyla tek bir alanda değil pek çok alanda başarı bu yıl taçlanmış oldu. Bir önemli unsur da her yıl giderek zorlaşıyor, rekabet artıyor. Değerlendirme süreçlerinde bu yıl yüzde 25 daha fazla üniversite değerlendirmeye girdi. Buna rağmen bu başarıyı yakalamak bizim için son derece anlamlıydı" dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi son 3 yıldır yükselişte

Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması'nda son 3 yılda bilinçli ve disiplinli bir şekilde yükselişlerini sürdürdüklerini belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, üniversite olarak ileriye dönük hedeflerine de değindi. Dünyada ilk 10 içerisine girmeyi amaçladıklarını ifade eden Şanlıdağ, "URAP, Times Higher Education ve diğer pek çok yükseköğretim derecelendirme kuruluşunun sıralamalarında Türk üniversiteleri arasında ilk 5'teyiz. Bu yükselişimizi sürdürmek ve kalıcı olmak istiyoruz. Bütün çabamız bu doğrultuda" diye konuştu.

"Türkiye'de ve KKTC'de Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi olan tek üniversite"

Üniversite sınavı ve tercih dönemi yaklaşırken üniversite öğrencisi adaylarına da seslenen Şanlıdağ, "KKTC güvenli bir ülke. Bu anlamda öğrenciler ve aileler için de son derece güvenli bir liman olacağını düşünüyorum. Yakın Doğu Üniversitesi'nde 21 fakültemiz var. Son olarak açtığımız Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi hem adada, hem Türkiye'de tektir. Bu yıl hizmete girdi ve öğrencilerin yoğun bir ilgisi olduğunu görüyoruz" dedi.