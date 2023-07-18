Yakakent'teki Yangının Sebebi Çocuklar Olduğu Ortaya Çıktı

Samsun'un Yakakent ilçesinde çıkan yangının maskeli bir kişi tarafından atılan molotof kokteyliyle başladığı iddiası çocukların yalanı çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının çocukların çatıda oyun oynarken ateş yakması sonucu çıktığını tespit etti.

SAMSUN'un Yakakent ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan ve maskeli bir kişinin molotof kokteyli attığı iddia edilen yangına iki çocuğun neden olduğu ve korktukları için de böyle bir yalan söyledikleri ortaya çıktı.

Olay Samsun'un Yakakent ilçesinde 15 Temmuz Cumartesi günü meydana geldi. Merkez Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 4 katlı Bayar Apartmanı'nın çatısında yangın çıktı. Bina sakinleri yüzü maskeli bir kişinin çatıya molotof kokteyli attığını iddia etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dumandan etkilenen bir kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından da taburcu edildi. Polis, molotof kokteyli atan maskeli kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda, 12 yaşındaki iki çocuğun çatıda oyun oynarken ateş yaktıkları ve alevlerin büyüyerek tüm çatıyı sardığını tespit etti. Yangının ardından korkan çocukların 'yüzü maskeli kişiler çatıya molotof attı' dedikleri anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.