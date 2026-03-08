Haberler

Yakakent Belediyesinden kadınlara çiçek sürprizi

Yakakent Belediyesinden kadınlara çiçek sürprizi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Yakakent ilçesinde belediye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde uzun süredir çiçek alamayan kadınlar için sahil yürüyüş yoluna çiçek pano yerleştirdi. Kadınlar, panodaki çiçekleri alarak mutlu oldu.

Samsun'un Yakakent ilçesinde belediye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde uzun süredir çiçek alamayan kadınları unutmadı.

Yakakent Belediyesi ekipleri, sahil yürüyüş yoluna üzerine çiçekler yapıştırılmış pano yerleştirdi. "Uzun zamandır çiçek almadıysanız bu sizin için" notuyla hazırlanan panoya bırakılan kırmızı karanfiller, sahilden geçen kadınlara hediye edildi.

Etkinlik kapsamında kadınlar panodan çiçeklerini alırken, ortaya samimi ve renkli görüntüler çıktı. Uzun zamandır çiçek almayan kadınlar için hazırlanan bu küçük ama anlamlı jest vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Etkinlikte kadınların yanı sıra erkekler de panodan çiçek alarak eşlerine ve sevdiklerine hediye etti.

Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, yaptığı açıklamada, etkinliğin uzun zamandır çiçek alamayan kadınların yüzünü güldürmek amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Bu küçük jestle, çiçek almak isteyip de alamayan veya çekinen herkesin yüzünde az da olsa bir tebessüm oluşturmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

Savaş şiddetleniyor! Devrim Muhafızları'nın can damarı vuruldu
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı

İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Maça saatler kala deprem etkisi yaratan gelişme: 4 isim kadroda yok
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti

Üç ilimizde emekli sayısı çalışan sayısını geçti
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

Tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ettiler!
Savaşın gölgesi lüksün şehrine de düştü! Emlak piyasası çakıldı

Orta Doğu'nun yıldızı söndü
Samsunspor'da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Maça saatler kala deprem etkisi yaratan gelişme: 4 isim kadroda yok
Nusret, İran'ın her gün vurduğu şehre gitti

Nusret, her gün füzelerin yağdığı şehre gitti: Eve döndüm
Burak Yılmaz'dan ''Burası babanın çiftliği değil' söylemlerine yanıt

''Burası babanın çiftliği değil'' söylemini umursamadan bakın ne dedi