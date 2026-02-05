Bakan Yardımcısı Sağlam: Yaka kameralarının yaygınlaştırılmasına yönelik tavsiye kararı aldık

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam, yaka kameralarının hem vatandaşların hem de kolluk personeli açısından şeffaflığın güvenin ve adaletin somut teminatı olarak öne çıktığını söyledi. Sağlam, komisyon olarak yaka kameralarının yaygınlaştırılmasına yönelik bir tavsiye kararı aldıklarını bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam, Iğdır Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Fırat Taşolar ile görüşen Sağlam, Kolluk Gözetim Komisyonu'nun 13'üncü toplantısının Iğdır'da yapılacağını bildirdi. Valilik ziyaretinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sağlam, "Vatandaşlarımızdan gelen her başvuruyu yalnızca bir ihbar veya şikayet olarak görmüyoruz, aynı zamanda kolluk hizmetini geliştirme fırsatı olarak görüyoruz. Şikayet mekanizmalarını daha erişebilir, hızlı ve şeffaf hale getirmek için çalışıyoruz. Bu noktada sadece ihbar ve şikayetlerin değil memnuniyet bildirimlerinin de sistem için büyük önem taşıdığını vurgulamak isterim. Komisyon olarak şunun bilincindeyiz; kolluk birimlerinde görev yapan personelin hukuki sınırlar içinde hareket etmesi, yalnızca ceza ve disiplin süreçleriyle değil, aynı zamanda önleyici, yönlendirici, rehberlik edici ve eğitici yaklaşımlarla mümkün olabilir. Komisyonumuz, kolluk personelinin mesleki yetkinliklerinin artırılması için kapsamlı hizmet içi eğitim önerileri hazırlamış, bunları ilgili kurumlara ileterek uygulanmasını takip etmektedir" diye konuştu.

Komisyon faaliyetleri hakkında da bilgi veren Sağlam, ülke genelinde 1007 Kolluk Şikayet Bürosu'nun 2 bin 851 personel ile faaliyette olduğunu bildirdi. Merkezi kayıt sistemine oluşturulduğunu belirten Sağlam, 2025 yılına Türkiye genelinde merkeze ulaşan kayıt sayısının 67 bin 226 olduğunu bunun 45 bin 577'sinin sonuçlandığını 21 bin 649'u hakkında ise işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

Sağlam, açıklamasında şunları söyledi:

"Kolluk denetiminde teknolojinin etkin biçimde kullanılması, günümüzde güvenliğin ve hesap verebilirliğin ayrılmaz bir unsuru haline gelmiştir. Bu çerçevede yaka kameraları, hem vatandaşlarımız hem de kolluk personelimiz açısından şeffaflığın güvenin ve adaletin somut bir teminatı olarak öne çıkmaktadır. Bugün ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 65 bin 104, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 50 bin, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde ise 1237 yaka kamerası aktif olarak kullanılmaktadır. Iğdır ilimiz özelinde bakıldığında, emniyet birimlerimizde 65, jandarma birimlerimizde ise 138 yaka kamerasının fiilen kullanıldığını memnuniyetle ifade etmek isterim. Yaka kameraları vatandaşımızdan gelen şikayetlerin objektif ve adil bir şekilde incelenmesine imkan sağlarken, aynı zamanda kolluk personelini de haksız ve mesnetsiz ithamlara karşı koruyan önemli bir güvencedir. Bununla birlikte bu uygulamanın, sahadaki iletişim dilini olumlu yönde etkilediğini, vatandaşa karşı daha dikkatli, ölçülü ve saygılı bir yaklaşımın yerleşmesine katkı sunduğunu da gözlemlemekteyiz. Kolluk Gözetim Komisyonu olarak geçtiğimiz ağustos ayında, yaka kameralarının yaygınlaştırılmasına yönelik bir tavsiye kararı aldık. Bu uygulamanın ülke genelinde güçlenerek devam etmesi hem vatandaş memnuniyetini artıracak hem de kolluk mensuplarımızın kurumsal itibarını daha da pekiştirecektir."

Hukuk ve adaletin, kolluğun en büyük zırhı olduğunu vurgulayan Sağlam, "Bu zırhı sağlam tutarsak, toplumumuzun güvenliği de özgürlüğü de daha güçlü olacaktır. Kamu otoritesinin gücü, adalete olan bağlılığından gelir. Kolluk birimlerinin en büyük dayanağı ise silahı değil, hukuka ve adalete olan sadakatidir" dedi.