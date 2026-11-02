Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yair Golan, Netanyahu'yu iktidar için güvenlik krizi çıkarmakla suçladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesine rağmen iktidarda kalmak için güvenlik krizi çıkaracağını belirtti. Golan, Netanyahu'yu İran'a olası saldırıya işaret ederek orduyu tehlikeye atmakla suçladı.

İsrail'de muhalefet bloğunda yer alan Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, parlamento seçimleri sonrası İran'a olası saldırılara işaret ederek Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesine rağmen iktidarda kalmak için "güvenlik krizi" çıkaracağını belirtti.

Golan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı videoda, Başbakan Netanyahu'nun "iktidarda kalmak uğruna bir güvenlik krizi çıkarmaya hazır olduğunu, İsrail vatandaşlarını ve ordu mensuplarını tehlikeye attığını" ifade etti.

Golan, Netanyahu'nun söz konusu krizi "demokratik süreci sekteye uğratmak ve iktidarını uzatacak şartları hazırlamak" amacıyla planladığının altını çizdi.

Başbakan Netanyahu'nun Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşmayı kasten engellediğini ve işgal altındaki Batı Şeria'da kaosa yol açtığını vurgulayan Golan, Netanyahu'nun "İsrail'in güvenliğini ilgilendiren kararları alma yetisinden yoksun olduğunu" dile getirdi.

"İsrail'in bölgede ve uluslararası arenadaki konumunun giderek zayıfladığı bir dönemde" Netanyahu'yu kendi kişisel ve siyasi hesaplarını İsrail vatandaşlarının canının önünde tutmakla suçlayan Golan, "Netanyahu, İsrail seçmeninin iradesini diktatöryal bir yaklaşımla görmezden gelerek, iktidar devrini engellemek amacıyla ülkeyi bir güvenlik krizine ve olağanüstü hale sürüklemekten çekinmeyecek. Hükümetin kurulmasında gecikilen her dakika, Netanyahu'nun bizi yeni bir güvenlik felaketine doğru sürüklediği ekstra bir dakikadır. Kaybedecek vaktimiz yok. İsrail'in güvenliği her türlü hesabın üzerindedir." ifadelerini kullandı.

Koalisyon belirsizliği

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaştı ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşmişti.

Seçimlerin kesin sonuçlarının 4 Kasım'a kadar açıklanması ve ardından Herzog'un hükümeti kurma görevini kime vereceğine karar vermek için liderlerle istişare görüşmeleri yapması bekleniyor.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin stadı önünde ilginç anlar! Hoca sitem etti

Stadın önüne gidip isyan etti: Affetmezler abi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya'da La Palma adası karanlığa gömüldü! Acil durum ilan edildi

Koca ada karanlığa gömüldü! On binlerce kişi kabusu yaşadı
Olay iddia! ABD, 7 Kasım'da İran'a nükleer saldırı düzenleyecek

Netanyahu bastırıyor, Trump karar verecek! Gerçekleşirse vay halimize
Sözün bittiği yer! Savaş bacağını aldı, futbol sevgisini alamadı

Sözün bittiği yer!

ATM'den çıkan 4 bin 900 avroyu cebine koymadı! Alanya'da otobüs şoförü parayı sahibine teslim etti

ATM'den tomarla avro çıktı! Otobüs şoförü bakın ne yaptı
Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan

Görüntü ABD'den değil İstanbul'dan!
Sinem Kobal: Kenan mutfakta benden daha becerikli

Sinem Kobal ev sırlarını açıkladı! Kenan İmirzalıoğlu itirafı şaşırttı
Torreira'nın yeni oyuncağı servet değerinde! Fiyatı dudak uçuklattı

"Para var huzur var" dedirten bir görüntü daha