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Yair Golan, 7 Ekim uyarılarının Netanyahu tarafından dikkate alınmadığını belirtti

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Yair Golan, 7 Ekim 2023 saldırılarına ilişkin tüm uyarıların Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ulaştığını ancak dikkate alınmadığını söyledi. Golan, New York Times ve Haaretz'e göre istihbarat bilgilerinin Netanyahu'nun masasında olduğunu, sorumluluğu orduya yüklediğini belirtti.

İsrail Demokratlar Partisi Genel Başkanı Yair Golan, 7 Ekim 2023'teki saldırılara ilişkin tüm uyarıların Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ulaştığını ancak onun bunları dikkate almadığını belirtti.

Golan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun 7 Ekim saldırılarına ilişkin kendisine gelen istihbarat bilgilerine kulak asmadığını ifade etti.

İsrail Başbakanı'nın tutumunu "Dünyadaki tüm uyarılar kendisine ulaştı bunları dikkate almamayı seçti ve kulaklarını kapadı" şeklinde yorumlayan Golan, New York Times ve Haaretz gazetelerinin yazdıklarına göre, konuyla ilgili tüm istihbarat bilgilerinin masasında olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

Bazı yetkililerin bu konudaki sorumluluğunun bir kısmını kabul ettiğini dile getiren Golan, Netanyahu'nun ise herhangi bir suçlamayı kabul etmediğini ve sorumluluğu tamamen orduya yüklediğini vurguladı.

"Ülkenin güvenliğini tehlikeye atan adam, kameraların karşısına çıkıp rahat uyuduğunu iddia etme cüretini gösterdi." ifadelerini kullanan Golan, "Bir sonraki hükümette alacağımız ilk karar, Netanyahu'dan başlayarak tüm sistemlerin başarısızlıklarını araştırmak için resmi bir komisyon kurmak olacaktır. Hepimizin gerçeği bilme hakkı var ve bunu dünyaya açıklayacağız." diye yazdı.

New York Times gazetesi, 7 Ekim 2023 saldırılarından önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail Başbakanını uyardığını ancak Netanyahu'nun bu uyarıları göz ardı ettiğini yazmıştı.

Haaretz gazetesi de daha önce benzer bir haber yayımlamıştı.

Kaynak: AA
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