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Yahyalı'da Tartışma Sonucu Kişiyi Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çıkan tartışma sonucu bir kişiyi bıçaklayan zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı. Yaralının tedavisi devam ediyor.