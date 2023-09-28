Yahyalı'da Tartışma Sonucu Kişiyi Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çıkan tartışma sonucu bir kişiyi bıçaklayan zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı. Yaralının tedavisi devam ediyor.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çiğilli Mahallesi'nde B.K, aralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonucu H.K'yi bıçakla yaraladı.
Yaraladığı H.K'yi otomobiliyle Yahyalı Devlet Hastanesi önüne bırakan zanlı kaçtı.
Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan B.K, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
Yaralının tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel