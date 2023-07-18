Yahyalı'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı, ancak Ş.D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.