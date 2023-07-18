Yahyalı'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı, ancak Ş.D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
O.D'nin (26) kullandığı 38 D 7091 plakalı otomobil, Yerköy yolu Kızılyer mevkisinde şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan H.D. (70) ve Ş.D. (68), sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ş.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Hacıbaba Lale - Güncel