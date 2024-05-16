Yahyalı'da Öğrencilere Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde öğrencilere yönelik akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

Yahyalı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvanın müsabakaları, Yahyalı Bilim ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Çocukların akıl ve zeka oyunları ile tanışmasını, bu oyunları oynayarak öğrenmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvada ilkokul öğrencileri reversi ve mangala oyunlarında yarıştı.

Turnuvanın açılışında konuşan Kaymakam Mehmet Kaya, turnuvaya katılan öğrenci ve öğretmenlere başarı diledi.