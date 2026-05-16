Yahyalı'da öğrenciler çevre temizliği yaptı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde lise öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Soğulcak ve Suna yaylalarında plastik, cam ve çeşitli atıkları toplayarak çevre temizliği yaptı. Okul Müdürü Ali Ünal, öğrencilerin örnek davranışıyla doğa koruma bilincine katkı sunduğunu belirtti.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Hamdi Oral Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından çevre bilinci oluşturmak amacıyla doğada temizlik gerçekleştirildi.

Öğrenciler, öğretmenleriyle Soğulcak ve Suna yaylalarında çevreye bırakılan plastik, cam ve çeşitli atıkları toplayarak bölgeyi temizledi.

Etkinlikle öğrenciler, hem doğal alanların korunmasına katkı sundu hem de çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturdu.

Okul Müdürü Ali Ünal, doğanın korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Öğrencilerin örnek bir davranış sergilediğini ifade eden Ünal, "Gençlerimizin doğaya sahip çıkması bizler için büyük gurur kaynağı. Yaylalarımızın temiz kalması ve gelecek nesillere aktarılması adına bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Öğrencilerimiz sadece çevre temizliği yapmadı, aynı zamanda topluma da önemli bir mesaj verdi." dedi.

Kaynak: AA / İlhan Bayer
