Yahyalı Belediyesi'nden Çağlayan Mahallesi'ne Sıcak Asfalt Müjdesi

Yahyalı Belediyesi'nden Çağlayan Mahallesi'ne Sıcak Asfalt Müjdesi
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Yahyalı Belediyesi, Çağlayan Mahallesi'nde 2 kilometrelik sıcak asfalt serimi çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Öztürk, altyapı çalışmaları sonrası yolların tahrip olduğunu belirterek, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek konforlu yollar sunacaklarını duyurdu.

Yahyalı Belediyesi, Çağlayan Mahallesi'ndeki sıcak asfalt serimi çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, doğal gaz hattı çalışmaları kısa süre önce tamamlanan Çağlayan Mahallesi'nde 2 kilometrelik sıcak asfalt serimi başladı.

Ekiplerle saha incelemesinde bulunan Öztürk, teknik ekipten detaylı bilgi alarak mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, konforlu, sağlam ve uzun ömürlü yolları vatandaşların hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Çalışmalarını planlı şekilde sürdürdüklerini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Çağlayan Mahallemizde geçtiğimiz aylarda doğal gaz çalışmaları tamamlandı. Doğal olarak bu süreçte yollar tahrip oldu. Biz de belediye olarak altyapı sonrası mahallemizi bekletmeden harekete geçtik. Bugün itibarıyla 2 kilometrelik sıcak asfalt serimine başladık. Mahallemiz tozdan ve çamurdan kurtaracağız. Çağlayan Mahallemize bir sözümüz vardı, yerine getirdik. Şimdi sıradaki mahalleler için hazırız."

Çağlayan Mahallesi Muhtarı Hasan Güzel de yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti aktardı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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