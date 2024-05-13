Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait evi taşladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait bir evi taşladığı ve bir aracı ateşe verdiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, bir grup Yahudi yerleşimci, Nablus'un güneydoğusunda Calud kasabasında bir eve taşlı saldırı düzenledi, bir aracı ateşe verdi.

Bunun üzerine Filistinliler ile yerleşimciler arasında arbede yaşandı, yerleşimciler Filistinliler tarafından kasabadan çıkarıldı.

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin nisan ayında Filistinlilere 347 defa saldırı düzenlediği belirtilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 498 Filistinli hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.