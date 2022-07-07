Yahşihan'da fişek ve kapsül üretim tesisi kurulacak

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde savunma sanayii alanında kurulacak tesiste yaklaşık 350 kişinin istihdam edileceği bildirildi.

Yahşihan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve firmanın genel müdürü Yücel Tüylüoğlu, Kılıçlar köyünde kurulması planlanan fişek ve kapsül üretim tesisi alanında incelemelerde bulundu.

Tüylüoğlu, tesiste 9 milimetre tabanca ile 5,56 milimetre ve 7,62 milimetre tüfek fişeği ve kapsülünün üretilmesinin planlandığını belirtti.

Tesisin 300-350 kişiye istihdam sağlanmasının düşünüldüğünü aktaran Tüylüoğlu, "Bu kapsamda Kırıkkale Valiliğinin büyük yardımları ile arazi keşifleri ve incelemeleri yapılmış, uygun bir arazi tespit edilmiştir. Tesisin kurulması için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan proje onayı alınmış ve Milli Emlak Genel Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan arazi tahsisi yapılmıştır. Kırıkkale Valiliği ve ilgili kurumların desteğiyle kuruluş izinlerinin alınması çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkyılmaz, yapılacak fişek ve kapsül üretim tesisinin hayırlı olmasını diledi.