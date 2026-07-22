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Yahşihan'da istinat duvarı çöken yolda yenileme çalışması başlatıldı

Yahşihan'da istinat duvarı çöken yolda yenileme çalışması başlatıldı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, geçmiş aylarda sağanak yağış nedeniyle çökme meydana gelen Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki istinat duvarı yenileniyor. TCDD ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında güvenliğin artırılması hedefleniyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, daha önce sağanak yağış nedeniyle çökme meydana gelen yolda yenileme çalışması başlatıldı.

Yahşihan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde ulaşımın güvenliğini arttırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, geçmiş aylarda yağış nedeniyle çökme meydana gelen Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan yolun istinat duvarında yenileme çalışması başlatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile ortak yürütülen çalışma kapsamında, kullanım ömrünü tamamlayan ve risk oluşturan istinat duvarı yeniden inşa edilerek, bölgenin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, caddenin karşı istikametinde Yahşihan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol yama çalışmalarına başlanarak, ardından İl Özel İdaresi ile sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Demir yolu hattı tarafında yapılacak çalışmaların da yaklaşık 10 gün içerisinde başlaması planlanıyor.

Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirbilek, bölgede yürütülen çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Burak Can
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